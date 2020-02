Acapulco Shore: Danik impresiona con sus espectaculares fotos y tatuajes

Danik Michell, famosa por Acapulco Shore, provocó millones de suspiros. La modelo decidió compartir una sesión de fotos en terno de baño.

La conductora de televisión usó Instagram para mostrar sus fotos más seductoras. Normalmente, ella se deja ver con prendas pequeñas, pero esta vez se lució.

Las imágenes muestran que la exparticipante de Acapulco Shore usó un bikini blanco luminoso. Ella aparece en la playa y con un look muy sensual.

En las fotos, la modelo dejó ver sus tatuajes. Unos muy peculiares y que la hacen ver muy sensual. A su post añadió un mensaje: “Nadie me gusta como me gustas tú🎶”. La publicación ha logrado más de 221 mil me gustas en dos días.

Anteriormente, la famosa había mostrado ya cómo logra tener esas curvas espectaculares. Ella compartió un video donde se ve que se ejercita y ese es su estilo de vida.

Por el momento se conoce que la modelo no estará en la nueva temporada de Acapulco Shore, pues se dedicará al proyecto televisivo Tu Night.

