Delfín Quisphe invita al Carnaval de Guamote para "disfrutar hasta el fin"

Guamote, la tierra de los eternos carnavales, está listo para recibir a propios y extraños en este feriado. La invitación la hace el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe y como él mismo lo dice "Ven y disfruta hasta el fin" .

Como no recordar a Delfín por su trayectoria musical con su famoso tema "Las Torres gemelas" pero ahora su rol ha cambiado y hace aproximadamente un año ganó las elecciones seccionales. Así que en su primer año en el cargo quiere ofrecer una gran fiesta para que la gente disfrute de la calidez de sus habitantes, su deliciosa comida y hermosos paisajes.

"Algunos querrán ir por primera vez para saber como estará la alcaldía del cantón Guamote del famoso Delfín Quishpe, no me siento famoso yo me siento popular del pueblo" dice Delfín.

Como buena fiesta, las actividades empezarán desde el 14 de febrero con la elección y coronación de la Reina del Carnaval de la Unidad Educativa Velasco Ibarra y se extenderán hasta el primero de marzo.

Los Carnavales de Guamote son considerados como parte del Patrimonio Intangible. "Este año, Guamote será el destino favorito", asegura su alcalde.

E domingo 23 de febrero habrá 12 horas ininterrumpidas de un festival intercultural, folklórico con diferentes géneros musicales desde las 8:00 de la mañana.

Gastronomía de Guamote

Al hablar la deliciosa comida del cantón, Delfín Quispe sonríe e imaginando los manjares tradicionales dice "¡Ay, Dios mío! Puedes y disfrutar de unas ricas habas con choclo, papas con cuy, caldo de gallina , yahuarlocro, llapingacho, hornado, chica de jora, chaguarmishqui, choclo con queso. Hemos capacitado a todos los locales comerciales para que cumplan con los estándares de calidad".

Entre los eventos se realizará un desfile del chagra para ver la calidad de los guamoteños.

Delfín Quishpe su gestión y la música

Es un hombre orgulloso de sus raíces de su tierra y de todo lo que ofrece. "Gracias a la ciudadanía que ha confiado en este humilde servidor porque yo soy del territorio, conozco la realidad desde que tengo uso de razón . Nos hemos encontrado con diferentes dificultades problemas, hemos subsanando", cuenta el alcalde.

Mencionó que declararon este 2020 el año del agua y potabilizarán para la mayor cantidad de localidades. "Así como hemos servido en la música, estamos sirviendo en la gestión trabajo y obras".

En cuanto a la música, confesó que no la ha dejado, recorre por las venas de Delfín que transmite ese talento y alegría en sus funciones actuales. "Cuando hay un evento o inauguración canto una o dos canciones. Yo me divierto con mi gente" dijo.

Así que este feriado, no se sorprenda si lo escucha cantando.

¿Cómo llegar a Guamote?

Desde Quito

3 h 47 min (250.6 km) por Carr. Panamericana/Troncal de la Sierra/E35

Desde Guayaquil

3 h 46 min (221.4 km) por E47

Desde Cuenca

Por la Carretera Panamericana/Troncal de la Sierra/E35