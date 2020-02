¿Quién es la mujer que acompañó a Brad Pitt en la gala de los Oscar 2020?

Brad Pitt fue el primer ganador de la 92º edición de los Premios Oscar. El estadounidense triunfó como mejor actor de reparto, además, no pasó solo la velada y las siguientes fotos lo confirman.

Pitt, exesposo de Angelina Jolie, tuvo una compañera muy especial. Durante semanas se especuló quien sería la compañera del actor, pero este pasado domingo se despejaron todas esas interrogantes.

¿Quién es la mujer que acompañó a Brad Pitt? / Getty Images

Al llegar a la alfombra roja, Pitt estaba solo luego se encontró con la ‘misteriosa’ mujer que lo acompañó durante toda la velada. La dama fue quien lo apoyado desde sus inicios, Cynthia Pett-Dante (manager del actor desde 1988).

Esta sería la relación más larga que ha tenido el actor de Once Upon a Time in Hollywood con una mujer, que no sea de su familia. Pett-Dante es productora y es la co-propietaria de la agencia de management Brillstein Entertaiment Parttners.

Brad Pitt junto a Cynthia Pett-Dante / Internet

¿A quién más representa?

Elizabeth Olsen, Rami Malek, Charlie Hunnam y Courtener Cox aparecen en el listado de las estrellas que son representadas por esta mujer rubia y bronceada.

Al parecer Cynthia será la mujer que lo acompañe por el resto de su vida (profesionalmente) a la estrella ganadora del Oscar, Brad Pitt. A pesar de no ser nombrada en los agradecimientos, ella ha jugado un papel importante para el desarrollo de la carrera de Brad Pitt.

Agradecimiento de Pitt

El rudo Cliff Booth fue el papel que encarnó Brad Pitt. Él no solo ha conseguido varios galardones, sino los aplausos y gratitud de los amantes del cine y seguidores de Tarantino. No es la primera vez que forma parte de un film de este director. Su interpretación en Malditos Bastardos como el Teniente Aldo Reine fue digo de admirarse.

Él agradeció a Quentin, lo elogió como "original" y "único en su clase". La industria del cine sería un lugar horrible sin ti, afirmó. A diferencia de pasadas ocasiones, su particular humor tomó un tono serio.

Con este papel de "Érase una vez en Hollywood", logró un Globo de Oro, un premio SAG y un BAFTA. Él pasó por encima de Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Tom Hanks.