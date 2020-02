Marcianos al Ataque regresaría y Tim Burton estaría a cargo

Hablar de Tim Burton es referirse a clásicos del cine, más que nada cuando miramos el campo de la ficción. Si mezclamos a este director, dibujante y guionista con el apogeo de los remakes, entonces una película a comenzado a sonar para volver a la pantalla grande: ¡Marcianos al Ataque!

De acuerdo con nueva información de We Got This Covered, esta cinta podría ser el siguiente título en juego. WGTC indica que el cineasta podría colocarse detrás de la cámara una vez más con este remake.

Esta no ha sido la única película, a cargo de Burton, que ha sonado para volver a hacer su aparición. Títulos como “El extraño Mundo de Jack”, la secuela de "Beetlejuice" pululan para volver a cautivar a los fanáticos del séptimo arte.

¿Es buena la película?

Según la valoración de Rotten Tomatoes, ¡Mars Attack! cuenta con 52% de promedio. Sin duda no es la mejor película de Tim Burton, pero sus imágenes, vaya que se han quedado grabadas en nuestras memorias.

La cinta es una parodia de películas de ciencia ficción de los años 50, donde platillos voladores se posan sobre las principales metrópolis del mundo. El presidente de los Estados Unidos se encuentra divido, ya que su asesor científico señala que son pacíficos, mientras los militares quieren exterminarlos.

Imposible olvidar el famoso “ack, ack ack, ack” y los mortales rayos láser de los humanoides con ojos saltones y grandes cerebros. Incluso en uno de los comerciales del Super Bowl LIV aparecieron.

La película fue nominada al Premio Hugo a la mejor representación dramática y consiguió múltiples nominaciones a los Premios Saturn. Se estrenó el 13 de diciembre de 1996, logrando una recaudación total de USD 101 millones.

Reparto

Grandes estrellas del cine, como Jack Nicholson (dos veces ganador del Oscar), Pierce Brosnan, Danny De Vito, Natalie Portman y Tom Jones aparecen dentro de la cinta.