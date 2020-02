La polémica reacción de Billie Eilish en los Oscar 2020 que dejó varios memes

La cantante de 18 años, Billie Eilish, llamó la atención de las redes sociales y de las cámaras de los Premios Oscar 2020, no solo por su impecable actuación al cantar 'Yesterday' de "The Beatles" durante el segmento "In Memoriam", sino por su polémica reacción durante el sketch de Maya Rudolph y Kristen Wiig que miles de usuarios también lo usaron para crear memes sobre la intepretación épica de Lose Yourself por Eminem.

La Estrella pop de pelo verde fue captada en el peor momento. Se encontraba haciendo un gesto de desagrado ante Maya Rudolph y Kristen Wiig, quienes se encontraban cantando en el escenario del Dolby Theatre minutos antes de presentar a los nominados por ‘Mejor Diseño de Vestuario’, categoría en donde ‘Little Woman’ resultó vencedora.

Mira su reacción:

Debido a la tan inesperada reacción de Billie Eilish, las redes sociales no dudaron en expresar su opinión al respecto. Algunos han tomado la mueca de Billie Eilish como un meme o incluso ha sido usada en su contra. También la usaron para relacionar con la presentación de Eminem, quien se presentó por primera vez en la gala más importante del cine.

No sabemos qué fue realmente lo que pasó por la mente de Billie en ese momento, pero quizá más tarde tome sus redes sociales para hablar al respecto.

Billie viendo cómo Eminem se está robando lo que parecía ser su noche 🤣🍿🎥#Oscars pic.twitter.com/TYspIvnu5U — Cosas Extrañas (@Mr_strxnger) February 10, 2020

Centenials que no saben quien es Eminem jajajajaja #Oscars pic.twitter.com/bQcLQlCq8e — Karina Mendoza (@zarkanitos) February 10, 2020

Billie Eilish viendo a Eminem pero seguramente no lo conoce y ya quiere que se baje. pic.twitter.com/Vn1xIzE1tS — tío ghostcolour (@ghostcolour) February 10, 2020

Cuando veo a Billie Eilish en los #Oscars // Cuando veo a Billie Eilish cantando pic.twitter.com/4xEmNbvqRF — Iván (@ivanups_) February 10, 2020

billie eilish viendose el pelo en la pantalla pic.twitter.com/x0pe7U1LuW — Andrés (@abrenesu_) February 10, 2020

Billie eilish es todos nosotros escuchando la terrible comedia de los #Oscars pic.twitter.com/gcPtmWh6lb — the 𝖕𝖑𝖆𝖘𝖙𝖎𝖈 buffoon™ (@mararenasv) February 10, 2020

Eminem es una leyenda, Billie Eilish solo es moda, lo sabemos todos.#Oscars pic.twitter.com/WKDShgpEiv — Ing. Lennon (@OtroLennon) February 10, 2020

Eilish no fue la única que se convirtió en meme, ya que Martin Scorsese prefirió cerrar los ojos durante un momento de la ceremonia.

*Canta Eminem #Oscars #Oscar2020 Martin Scorsese: No entiendo esta música de jóvenes. Billie Elish: No entiendo esta música de viejos. pic.twitter.com/oFcHS1E06R — Junior_Sarmiento (@Junior_561) February 10, 2020

Te dejamos los mejores memes de la ceremonia:

Ya me vi mañana a las 8am en la oficina #Oscars pic.twitter.com/rVPYMsMcWF — Ricardo Andrés (@Baticardo) February 10, 2020

Se imaginan un mundo donde nadie cante en los Oscares#Oscar2020 pic.twitter.com/3HpIanCfuE — Los Rompehogares (@LosRompehogares) February 10, 2020

Cuando veo que todos los premios se los dan a 1917 #Oscar2020 #Oscares2020 #Oscars2020 pic.twitter.com/3EnSIJn9oA — Memes de Bob Esponja (@lacangreburguer) February 10, 2020

