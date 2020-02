Matrix 4: se filtran imágenes de Keanu Reeves durante rodaje

Lo que parecía tan lejano, por fin está ocurriendo. La grabación de Matrix 4 ya es un hecho, y usuarios en redes sociales publicaron las primeras imágenes que tiene como principal involucrado al actor más seguido del 2019: Keanu Reeves.

La saga se ha convertido en un referente en la ciencia ficción, y algunas de sus escenas de lucha y desafío de las leyes naturales han sido ampliamente emuladas y reflejadas tanto en otras películas como en trabajos de aficionados y fanáticos, pasando a ser un elemento de la cultura popular.

Los vecinos de San Francisco se toparon este pasado miércoles en una calle de la ciudad con el actor Keanu Reeves, en pleno rodaje de esta secuela. En uno de los videos se aprecia al actor posando bajo el sol, mientras una cámara se desliza hacia él.

El estreno se esta película se tiene planeado para mayo de 2021. Y como coincidencia, también, tendremos el estreno de la cuarta entrega de John Wick.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020