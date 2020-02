¡La primera parte de la temporada 6 de Vikingos ya se encuentra en Netflix!

Este jueves 6 de febrero la plataforma de streaming, Netflix, hizo el anuncio que los 10 primeros capítulos de la temporada 6 de Vikingos se encuentran disponibles.

La primera parte de la sexta temporada ha llegado a su fin y con esto se abren nuevas interrogantes sobre el futuro de los nórdicos.

En el último capítulo, en la gran batalla contra Rus, Ivar sorprende a Bjron apuñándole en el pecho, a lo que éste cae en el suelo y le deja aparentemente muerto. ¿De verdad murió? El creador Michael Hirst, dejó claro esto:

Bueno, no está muerto. ¿Lo está? Está muy muy muy malherido. No puedo decirte mucho pero lo que puedo decirte es que en el próximo episodio es extraordinario y varias cosas que creías que eran verdad al final de éste resulta no ser del todo cierta.