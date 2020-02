"Cuando ellos se fueron", la historia de un pueblo de Ecuador donde solo habitan mujeres

"Cuando ellos se fueron" es la historia de Plazuela, un pequeño pueblo ubicado en Tungurahua, habitado solo por mujeres, ahora ancianas y viudas. ¿Cómo sucedió? De a poco, la muerte fue visitando a cada uno de los hombres de este cantón dejando a sus mujeres a cargo de la casa y de sus actividades diarias.

El último en fallecer fue el abuelo Rosalino, hace 17 años, lo cual motivó a la directora ecuatoriana Verónica Haro a contar la historia de estas mujeres que muestran un lado positivo de cómo vivir la soledad. Una de ellas fue su abuela Rosario, que aunque falleció en el camino, está presente en el espíritu del filme.

"Que si me siento sola, no tengo tiempo para eso", es una de las frases más emotivas de una de las ocho abuelitas que participan en esta trama, de tipo documental, pero que está cuidadosamente elaborada para mostrar al adulto mayor desde una faceta que no la hemos visto antes.

"Son 61 minutos que emocionan, donde la gente llora o se ríe, porque el relato te conecta con tus padres, con tus abuelos, y para los que ya no los tienen, la añoranza de recordarlos a través de ellos. Conmueve porque es real", señala Verónica.

Las protagonistas han recorrido el país para ser parte de los pre- estrenos, viviendo esta nueva experiencia. Este 7 de febrero es el estreno a nivel nacional, por lo que invitan a ir al cine la primera semana del estreno y ser parte de esta historia.

Buena acogida en Festivales

La idea de este documental nació en 2009 y recibió un primer apoyo en 2013 de parte del Talent Doc en Bolivia, llevando el proyecto a Argentina para tomar forma. Luego el Instituto de Cine y Creación Audiovisual de Ecuador (ICA) también nos apoyó en el proceso de desarrollo. Con más fondos de esta entidad, se logró completar el circulo, gracias también a la empresa privada. En febrero de 2019, fue estrenada mundialmente en el festival Visions du Réel en Suiza.

"A partir de este estreno, se nos han abierto las puertas y ya ha recorrido nueve festivales, en muchos de ellos ganando como "Mejor película documental", muchas veces por votación del público", indicó. Este 2020 también estará en festivales.

Verónica también cuenta que ha recibido varias ofertas para proyectar la película en varios municipios del país, por su alto contenido de valor.