¡Shakira y Jennifer Lopez tienen quién las defienda! los famosos reaccionan

Shakira y Jennifer Lopez mostraron el poder femenino y su lado latino ante toda la audiencia que siguió la final de la NFL. Pese a que su show fue enérgico e impresionante, miles de fanáticos compararon las actuaciones y criticaron a la colombiana desde su vestuario, voz, e interpretación. Ante eso, famosos músicos como Lady Gaga, Marc Anthony, entre otros han salido a la defensa.

"Que divertido espectáculo de medio tiempo bailé y sonreí todo el tiempo. ¡Qué poderosas mujeres sexys! En cámara y fuera!!!!!", fue lo que escribió la cantante estadounidense, Lady Gaga, quien también animó el Super Bowl en el 2017. La intérprete de 'Poker Face' advirtió un día antes del show que las artistas podrían hacer un 'playback'.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020