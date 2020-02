Rápidos y Furiosos 9: las sorpresas que revela el primer tráiler de la novena entrega

¡La espera terminó! El esperado tráiler de la novena entrega de la saga de Rápidos y Furiosos ha llegado y con esto se han revelado importantes detalles de lo que será esta película.

La palabra “familia” ha sido una de las muletillas dentro de las nueve películas de esta saga, pero ahora un miembro de ella logrará poner “patas arriba” a este grupo de conductores temerarios.

Como ya se lo había estipulado, Mia Toretto regresa a esta cinta y la aparición de una estrella de la WWE, John Cena llamó la atención de los seguidores de esta franquicia. Cena será el villano de esta nueva entrega y, precisamente, encarnará al hermano de Dom.

John Cena en Rápido y Furiosos 9 / Instagram

Cipher regresa para tratar de acabar con Dom y su familia. Esta vez su hermana será el pilar para terminar con esta asesina y hacker. Durante el primer tráiler se observó como todos los personajes principales se reúnen para enfrentar esta nueva amenaza.

Vehículos destruidos, enormes armas y peleas se observan en el trailer estrenado este viernes 31 de enero. La mayor sorpresa ocurrió al final de este cuando se revela que Han Lue (Sung Kang) no murió tras los hechos suscitados en Tokio por parte de Show.

¿Qué pasa con O'Conner?

Se desconoce como tratarán de llenar ese vacío que dejó Brian O'Conner, ya que su pareja si estará presente en esta película. Se espera que el largometraje de la franquicia de Universal se estrene en abril de este año.

Para temor de los seguidores de Fast & Furious, esta no será la última película. Sus actores y productores señalaron que tienen preparado una próxima entrega para abril de 2021.

Nueva Orleans y la ciudad mexicana de Guanajuato son los principales escenarios donde se filmó la película, que de seguro ampliará la cantidad de estrellas que se unirán a esta.

Respecto a la inmersión al cine de John Cena, este se suma a otras estrellas del wrestling. Roman Reigns y Dwayne “The Rock” Johnson ya tuvieron puestos especiales durante esta franquicia.

Como una de las ultimas sorpresas y casi imperceptible fue el uso del soundtrack de Avengers Infinity War al inicio de este nuevo tráiler. Luego se agudiza con la versión acústica de Whiz Khalifa "see you again"