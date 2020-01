"Hasta pronto y gracias": Futbolistas despiden a Kobe Bryant a través de sus redes sociales

Tras la lamentable noticia de la muerte de Kobe Bryant, las redes sociales se han convertido en el principal medio para que figuras del deporte compartan mensajes emotivos. En donde se resalta su legendaria participación por más de 20 años de trayectoria en la NBA.

Entre algunos de los deportistas que publicaron contenido en memoria de 'Black Mama' están: Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Gerad Piqué, Javier Mascherano, Luis Suárez, entre muchos.

Muchos de ellos compartieron fotos de las ocasiones que compartieron con el basquetbolista acompañados de mensajes emotivos que han generado reacciones en los fans de Kobe y de estos futbolistas.

Cientos de mensajes de cariño y agradecimiento al legendario Kobe Bryant, se han compartido en las redes sociales, tras el lamentable fallecimiento de esta gran figura del deporte estadounidense, su hija Gianna Maria Onore y otros nueve tripulantes. Quienes viajaban en el helicóptero de Kobe y sobrevolaban la zona de Calabasas en el estado de California.

Uno de los primeros en publicar contenido en memoria sobre Bryant, en su cuenta de Instagram fue Lionel Messi con el siguiente mensaje:

Otra de las figuras del fútbol que también quiso compartir un mensaje con sus fans y amigos fue Cristiano Rolando. Quien no solo hablo del basquetbolista sino también de su familia con estas palabras:

"So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔"

"Es muy triste escuchar la desgarradora noticia de la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe fue una verdadera leyenda e inspiración para tantos. Enviando mis condolencias a su familia y amigos y a las familias de todos los que perdieron la vida en el accidente. QEPD Leyenda💔"