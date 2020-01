Indignación y furia por el póster de Shakira y Jennifer Lopez para el Super Bowl

Los fans de Shakira y Jennifer Lopez han estallado de indignación y furia por el nuevo póster que un fan publicó para el mega show que se viene en el entretiempo del Super Bowl.

Las críticas no se hicieron esperar porque se puede apreciar que el balón opaca a la 'Diva del Bronx'. Además por si fuera poco, el diseño tampoco fue de su agrado porque aseguran que está mal cortado y da a entender que lo aplasta, lo que ha causado disgusto.

Un periodista colombiano "Risco" decidió compartir un 'fan art' realizado a favor de Shakira y eso causó la ira de los fanáticos, pero sobre todo de los de la puertorriqueña porque alegan que la colombiana y el balón la opacan.

Mira el póster:

Póster de un fan para el Super Bowl indignó a los seguidores de Jennifer Lopez / Twitter /Risco

"El balón aplastando el pie de Jlo", "No me había dado cuenta de lo mal que lo hicieron hasta que leí", "El balón pésimo ahí, y debieron de intercambiar la ropa", "Pero la pose de Jlo como que no va con el tema", escribieron algunos usuarios.

Cabe mencionar que aunque la imagen del periodista se volvió viral, esta no fue creación suya sino de un fan de la cantante colombiana que decidió rendirle un homenaje por su próxima presentación.

Shakira por su parte, ha compartido en su cuenta de Instagram, su ardua preparación ya que solamente faltan 1o días para el Super Bowl: "¡Intensificando nuestros preparativos!", escribió.

