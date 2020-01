Yanet García impacta en na pose con diminuto bikini en la piscina

Yanet García no deja de estar en boca de los fanáticos. Más aún cuando sus fotos y videos causan controversia. Pues ahora apareció con un diminuto bikini. Y no, no dejó mucho a la imaginación.

A través de TikTok, la famosa compartió un video sensual. Siendo una estrategia para ganar seguidores en la red social.

Así lo ha estado haciendo la famosa, logrando conseguir seguidores con atrevidos videos en esta aplicación. Con alguna canción, filtro o gif en ellos.

Ahora, la exconductora de Hoy, publicó un video en el que aparececontenta mientras se baña en la piscina y deja ver su retaguardia. Ella lleva puesto un mini bikini de color negro. Aquí puedes las imágenes.





En poco tiempo la publicación, ha logrado más de 105 mil Me Gusta y muchísimos comentarios para halagar su gran figura.

La famosa no deja de demostrar porque es considerada una de las mujeres más bellas de la actualidad. Por eso su video destacó lo mejor de su cuerpo.

Además, la fama y popularidad de la modelo fitness pueden verse reflejadas en su cuenta de Instagram, plataforma donde tiene más de 12 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones.

