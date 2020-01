BTS tendrá gira mundial, ¿Ecuador está en la lista?

'Map Of The Soul' es el tour que BTS llevará por varios países. Ahora han anunciado las fechas de los conciertos, sin embargo hay un problema con Latinoamérica.

Las ciudades en los que la agrupación presentará su show son: Seúl, Santa Clara, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Atlanta, Nueva Jersey, Washington, Toronto, Fukuoka, Londres, Berlín, Barcelona, Osaka, Saitama y Tokio.

Al momento, las ciudades de esos países han sido las confirmadas. Sin embargo, los fanáticos han estado atentos a que BigHit Entertainment pueda extenderse a Latinoamérica. Esto a pesar de que todavía no ha habido pronunciamiento oficial de los organizadores.

La gira comenzará en Seúl, ciudad del país natal del grupo. La fecha de inicio será el 11 de mayo y terminará en Tokio el 2 de septiembre. Sin embargo hay esperanza de que el tour aún tenga sorpresas para Latinoamérica.

Debido a esto, tras anunciarse las fechas, en Latinoamérica se ha vuelto tendencia en Twitter #BTS. Los países están pidiendo que el grupo visite sus ciudades, y Ecuador no fue la excepción.

En el país, el hashtag que se posicionó fue #BTSinEcuador. Los fanáticos piden a través de Twitter que el grupo traiga su tour. Así mismo, otros fanáticos aprovecharon el momento para hacer memes con sus quejas.

Ahora que se me pasó la emoción del tour me entró la depresión de que no tengamos fechas :c #BTSinEcuador #EcuadorWantsBTSTour pic.twitter.com/nZYadNCoQq

