Ex del príncipe Harry habló sobre situación de él y Meghan Markle

Cressida Bonas es la ex novia del Príncipe Harry. Con él estuvo en una relación antes de que él se enamorara Meghan Markle. Su tiempo como pareja fue de dos años, entre 2012 y 2014. Ahora, hay cuestiones sobre su postura.

La mujer es actriz y modelo actualmente, en una entrevista con ES Magazine, ella fue cuestionada sobre su postura respecto a la decisión de los duques de Sussex de separarse de la familia real.

Getty

La famosa actriz, que protagonizó "The Farm House", se refirió al tema con respeto.

En primer lugar, ella señaló que "no tomaría una posición al respecto, porque sería un titular. Quiero hablar sobre mi trabajo. Y también por respeto. ¿Cómo me sentiría si el zapato estuviera en el otro pie y fuera un ex hablando de mí?".

Getty

Adicionalmente, Cressida Bonas explicó que el apoyo a Harry sobre su decisión si lo tiene de parte de ella.

"A nadie le gusta ser etiquetado, sin importar sobre lo que sea o desde dónde venga. Los pesares y barreras para mí son cuando estoy tratando de hacer mi trabajo y la gente quiere hablar de él. He trabajado muy fuerte y amo lo que hago, solo quiero continuar. Pero es todavía algo con lo que tengo que pelear. Es como es. Tal vez la gente siempre me preguntará sobre eso”.

