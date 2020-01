Filtran video de Meghan Markle con una fan y muestra "qué tipo de persona es"

En medio de tanta polémica con Meghan Markle, ahora se filtró un video de ella con una fan y muestra "qué tipo de persona es". Esto luego que ella y su esposo, el príncipe Harry, abandonaran sus funciones y obligaciones como parte de la familia real.

A través de Twitter, una usuaria compartió un video en el que aparece Meghan. Las imágenes corresponden al 2016 cuando ella estaba en Nueva York. En ese momento, Markle quiso mostrar cómo es al ser bondadosa con una de sus seguidoras.

"No olvides que Meghan hizo esto. Esta es la clase de persona que ella es", es el mensaje con el que la tuitera compartió el clip de apenas 54 segundos. Por el momento tiene casi nueve millones de reproducciones y 441 mil 'Me Gusta'.

El hecho ocurrió mucho antes de casarse con Harry. La entonces intérprete de la serie Suits hablaba sobre el poder de las redes sociales con la presentadora Donna Freydkin.

Fue así como Meghan interrumpió la entrevista y se acercó a una de sus seguidoras, que se encontraba entre el público y a quien solo conocía a través de las redes. Al llegar a su fan, ésta le entregó una carta que escribió y abrazó a Markle.

Tras el emotivo abrazo, la estrella confesó que su alcance como celebridad es una gran responsabilidad.

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T

— michelle (@ddarveyy) January 12, 2020