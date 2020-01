Adiós a la voz en español de Elsa de Frozen ¿Qué pasó?

El mundo del doblaje está de luto, tras conocer la inesperada muerte de la joven actriz Andrea Arruti, de 21 años misma que prestaba su voz a Elsa, personaje de la cinta animada de Disney, Frozen.

La actriz también participó en series y películas como "Phineas y Ferb", como "Brigette", "Diamond Tiara", en "My Little Pony" la 'Princesa Strudel' en Hora de Aventura, entre otros.

Por el momento se desconoce las causas de la muerte de la joven de 21 años, pues su familia solo ha informado que ha tenido fuertes problemas respiratorios en los últimos meses. Sin embargo, la noticia se la conoció de forma intempestiva.

Algunas de las compañías para las que trabajó Arruti, expresaron su pesar ante la noticia de su muerte.

“Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribieron en la cuenta oficial del videojuego League of Legends.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

Fans del anime también lamentaron su muerte y la recuerdan por haber participado en series como "Violet Garden", "DARLING in the FRANXX", entro otras. Además de "League of Legends", Arruti dio voz a Samantha Maxis en "Call of Duty: Black Ops II" y a Paula en "Dead Rising 4".

Te puede interesar:

Disney reveló el nuevo tráiler de Frozen 2 El 22 de noviembre se estrenará en Estados Unidos Frozen 2. En la cuenta de YouTube de Disney se reveló el nuevo tráiler de la segunda parte de las aventuras de las hermanas Anna y Elsa