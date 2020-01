Conoce donde puedes ver Joker, 1917, Once Upon a Time y otras nominadas al Oscar 2020

Los premios de la Academia, Oscar, llegarán el próximo 09 de febrero. 20 categorías se premiarán durante la velada a realizarse en la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos. Joker figura como la película con más nominaciones (11), seguida de El Irlandés, 1917 y Once Upon a Time (10).

Los fanáticos del séptimo arte esperan con ansias poder apreciar las cintas nominadas a Mejor película, pero desconocen dónde verlas. A continuación, te contamos donde podrás disfrutar de estas grandes producciones; algunas aún no se estrenan en Latinoamérica.

The Irishman, Parasite y Ford vs Ferrari aún se encuentran en cartelera. De esta manera podrás disfrutar en un formato más grande, además que servirá para citar amigos o parejas para tener un mayor critica previo a la gala del Oscar.

Muchas de los largometrajes aun no han sido lanzadas en territorios latinos. Así que te mostramos las fechas tentativas de estreno: 1917: 17 de enero, Jojo Rabbit: 24 de enero, Little Women: 24 de enero.

Si quieres apreciar de El Irlandés y un Historia de Amor estás a un click de distancia. La plataforma más grande de streaming, Netflix, tiene a su disposición estos grandes títulos del 2019. Por un lado podemos apreciar la actuación de Robert de Niro (The Irishman) y Scarlett Johansson (Marriage Story).

Respecto a la cinta del año, Joker, y la novena entrega de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ya están disponibles en formato original y Blu-Ray. Tal vez no se al misma experiencia de disfrutar en la pantalla grande, pero tendrás de verla una y otra vez.

Nominadas a mejor películas 2019

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time In… Hollywood

Parasite

