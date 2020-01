¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp? ¡Algunos trucos!

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas. Millones de personas se comunican a través de esta App, pero a su vez miles son bloqueados. A continuación, te contamos todos los trucos para saber si te bloquearon.

Cuando un persona ha decidido que no quiere saber nada de ti, usa la vieja confiable: bloquearte. Pero el problema es que no siempre nos damos cuenta de si realmente estamos restringidos o no. Incluso, el orgullo puede ser un factor importante como para no escribir a la persona directamente.

Sino que preferimos muchas veces no hacer nada y quedarnos con la duda, pero eso se acabó. Ahora hay varias opciones para saber si en realidad una persona te eliminó de su vida. O bueno, al menos de su aplicación y comunicación.

Internet

Una de las opciones para saber el bloqueo, es que la foto de la otra persona ya no te sale. Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que hay quienes simplemente deciden que no se visibilice su imagen, lo cual no tiene necesariamente que ver contigo.

Otro punto es que ya no puedes ver su hora de conexión.

Así mismo, la aplicación ya no te permite que llames a esa persona ni que le lleguen tus mensajes. Pues solo te saldrá el visto de enviado, pero jamás el de entregado.

Un punto extra a destacar es que si esa persona te bloqueó, los mensajes durante el bloqueo jamás le llegarán, así te vuelva a añadir después.

Otro truco de WhatsApp sobre bloqueos

Pero esos pasos no los son todo. Hay un truco más que te permite conocer si una persona te ha bloqueado. Se trata de una opción de creación de grupos donde si agregas a esa persona y la aplicación no te lo permite, significa una mala noticia: te han bloqueado.

La App te indicará un mensaje así: "No se pudo añadir al participante".

Truco de WhatsApp para saber si te bloquearon

En fin hay varias opciones para saber lo que ha pasado. Tú decides cómo enterarte y si realmente quieres saberlo.

