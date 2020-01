¿Piqué no apoya a Shakira con su nueva canción con Anuel AA?

Shakira acaba de lanzar su nueva canción con Anuel AA. 'Me Gusta' es el tema que han escogido los artistas. Sin embargo, aunque algunos amaron la colaboración, otro la han criticado fuertemente. Ahora, lo importante es conocer qué piensa Gerald Piqué.

Toda la polémica empezó cuando este fin de semana la cantante colombiana anunció una noticia. La famosa compartió con sus seguidores que tenía lista una canción con el puertorriqueño. A través de Instagram publicó una foto donde dejó ver cómo sería la portada del nuevo tema.

Instagram

De ese modo, ya para este lunes 13 de enero estrenaron la canción en las plataformas musicales. A pesar de que muchos la han aplaudido, hay quienes no están conformes. Miles de seguidores se mostraron sorprendidos por la colaboración.

Hay quienes consideran que la canción es demasiado comercial. Otros no creían que se pegara mucho más al género urbano. Aunque hay otros quienes la apoyaron con la decisión.

¿Apoyo de Gerald Piqué a la canción 'Me Gusta' de Shakira y Anuel?

Lo que piensan los seguidores no es lo único importante. Hay una opinión que es en la que todos están atentos. Se trata de lo que estará pensando Gerald Piqué acerca de este nuevo proyecto de su pareja.

Miles de usuarios han pedido que él se pronuncie. Sin embargo el futbolista ha permanecido en silencio en sus redes sociales. Razón por la cual, muchos consideran que él no está de acuerdo con esta colaboración. Pues el hecho de no promocionar el tema de shak, lo consideran como un acto en el que dice que algo no le gusta.

Instagram

Sin embargo, otros explican que por lo general el deportista no publica detalles sobre los proyectos de su amada en redes sociales. Pero esto no significaría que no la apoya. habrá que esperar a ver si en algún punto él puede explicar su opinión a quienes la quieren.

Escucha aquí el nuevo tema 'Me Gusta'