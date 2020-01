Oscar 2020: Esta es la lista completa de los nominados a los premios de la Academia

Se aproxima la gran noche donde se celebrará la edición número 92 de los premios Óscar u 'Oscars 2020'. De ese modo, John Cho e Issa Rae anunciaron a los nominados, este lunes 13 de enero. La gala se realizará como toda una tradición en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 9 de febrero.

Ante la noticia de los nominados, los internautas han reaccionado de forma sorpresiva. Pues varios fanáticos esperaban ver en la lista a Jennifer Lopez, sin embargo ella no estuvo. Por otro lado, otra actriz que esperaban y dio el doble de gusto a su fans es Scarlett Johansson.

Del mismo modo, otra de las sorpresas fue la nominación por primera vez a Antonio Banderas, como mejor actor. Esta fue una noticia que el mismo famoso señaló que no se lo esperaba.

Como mejor película, la que más sonada fue Joker, con 11 nominaciones. A esta le siguió 1917, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman con 10 nominaciones cada una.

Mientras que otra sorpresa por sus seis nominaciones fue la película surcoreana "Parásitos".

A continuación la lista completa

Mejor Película

-Le Man's 66

-El Irlandés

-Jojo Rabbit

-Joker

-Mujercitas

-Historia de un Matrimonio

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Parásitos

Mejor Actor Principal

-Antonio Banderas (Dolor y gloria)

-Leonardo DiCaprio (Érase una vez… en Hollywood)

-Adam Driver (Historia de un matrimonio)

-Joaquin Phoenix (Joker)

-Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor Actriz Principal

-Cynthia Erivo (Harriet)

-Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

-Saorise Ronan (Mujercitas)

-Charlize Theron (Bombshell)

-Renée Zellweger (Judy)

Mejor Actriz de Reparto

-Kathy Bates

-Laura Dern

-Scarlett Johansson

-Florence Pugh

-Margot Robbie

Mejor Actor de Reparto

-Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

-Anthony Hopkins (Los dos papas)

-Al Pacino (El Irlandés)

-Joe Pesci (El Irlandés)

-Brad Pitt (Érase una vez… en Hollywood

Mejor Director

-Martin Scorsese (El Irlandés)

-Joker (Todd Phillips)

-1917 (Sam Mendes)

-Érase una vez en… Hollywood (Quentin Tarantino)

-Parásitos (Bong Joon Ho)

Mejor fotografía

-El irlandés

-Joker

-The Lighthouse

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor documental

-American Factory

-The cave

-The edge of democracy

-Para Sama

-Honeyland

Mejor Película Extranjera

-Corpus Christi (Poland)

-Honeyland (Macedonia del Norte)

-Les Misérables (Francia)

-Dolor y gloria (España)

-Parásitos (Corea del Sur)

Mejor documental corto

-In the absence

-Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

-Life overtakes me

-St.Louis Superman

-Walk run cha-cha

Mejor Canción Original

-I can’t let you throw yourself away (Toy Story 4)

-(I’m gonna) Love me again (Rocketman)

-I’m standing with you (Breakthrough)

-Into the unknown (Frozen II)

-Stand Up (Harriet)

Guión Original

-Puñales por la espalda (Rian Johnson)

-Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)

-1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns)

-Érase una vez… en Hollywood (Quentin Tarantino)

-Parásitos (Bong Joon Ho y Han Jin Won)

Guión Adaptado

-El Irlandés (Steven Zaillian)

-Jojo Rabbit (Taika Waititi)

-Joker (Todd Phillips y Scott Silver)

-Mujercitas (Greta Gerwig)

-Los dos papas (Anthony McCarten)

Diseño de Producción

-El irlandés

-Jojo Rabbit

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Parásitos

Mejor Película Animada

-Cómo entrenar a tu dragón 3

-I lost my body

-Klaus

-Missing Link

-Toy Story 4

Mejor Edición de Sonido

-Le Mans’66

-Joker

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor Banda Sonora

-Joker

-Mujercitas

-Historia de un matrimonio

-1917

-Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor Corto de Acción

-Brotherhood

-Nefta Football Club

-The Neighbor's Window

-Saria

-A sister

Mejor diseño de vestuario

-El Irlandés

-Jojo Rabbit

-Joker

-Mujercitas

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor mezcla de sonido

-Ad Astra

-Le Mans ’66

-Joker

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor edición

Maquillaje y peinado

-Bombshell

-Joker

-Judy

-Maléfica: maestra del mal

-1917

Mejores efectos visuales

-Vengadores: Endgame

-El Irlandés

-El rey león

-1917

-Star Wars: el ascenso de Skywalker

