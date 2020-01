Lizbeth Rodríguez relató como su padre la violaba desde los cinco años

La expresentadora de Exponiendo Infieles del programa Badabun, Lizbeth Rodríguez, rompió el silencio y reveló que su padre había abusado de ella desde los 5 años de edad.

En un video que lo publicó el pasado 8 de enero del 2020, después de 20 años de lo sucedido. La mexicana se reveló ante sus más de 8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

“Tenía 5 años y la persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches. A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor, un ladrón”, relataba.

En su corta edad, Lizbeth decidió pedir ayuda a su madre. “Estábamos acostadas en la cama. De repente, comenzaron a salir de mí lágrimas y le dije que quería hablar con ella. Le hice prometer que no le iba a decir nada a mi papá”, agregó. Su madre aceptó discreción.

Lizbeth Rodríguez confesó: “Le dije que mi papá me tocaba en las noches. Ella me preguntó si estaba segura de haberle visto y le dije que no, porque realmente a mí me había dado mucho miedo abrir los ojos. Pero era obvio que era él, nadie más podía haber entrado”, dijo.

Su madre inmediatamente confrontó a su esposo, pero el sujeto le dijo que no fue él y el asunto terminó ahí. "Cuando regresó, me dijo que él le había dicho que no había sido él. Así quedó eso”, recordó. Aunque los tocamientos continuaron durante años, ella decidió no contárselo a su madre; se sentía desprotegida. “La única vez que me atreví a contarle, ella no me creyó. Supongo que por mi falta de seguridad", mencionó.

El episodio nuevamente a sus 8 años. Sin embargo, Lizbeth no habló por temor a que no volvieran a creerle. “Yo llegué a sentir que era mi culpa y que estaba mal”, comentó en el vídeo.

“Eran como las 04:00. Sentí que me estaba desabrochando el pantalón. Me desperté de forma brusca. Le dije que me parecía raro que mi pantalón esté así. ‘Probablemente soñaste que ibas a ir al baño’, le dijo.





“Él me manipulaba. Me decía que si yo contaba algo iba a ir a la cárcel. Y nadie iba a creerme”. Su padre no solo abusaba de Rodríguez, sino que ejercía violencia sobre su madre. “Lo dejaba por un año, pero él la convencía y ella regresaba”, cuenta.

La youtuber relató que fue abusada por incontables veces. Cuando llegó entró a los primeros años de la Universidad, finalmente, pudo contar lo que había vivido.

Rodríguez decidió grabar su historia tras diversos mensajes que le llegaron sobre otras víctimas que le contaban sus casos. “Es tiempo de levantar la voz, es tiempo de defendernos y de saber que no es nuestra culpa nada de lo que pase”, finalizó.

