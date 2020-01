Belinda contrajo influenza H1N1 por lo que canceló concierto

La cantante mexicana Belinda informó sobre una noticia que tiene preocupados a sus seguidores. La famosa tiene influenza y debido a esto tuvo que cancelar un concierto.

La cantante decidió pronunciarse a través de un comunicado en las redes sociales. Ahí la famosa señaló algunos detalles de lo que le está ocurriendo y el duro momento por el que está pasando.

Pero su noticia sobre su enfermedad no fue lo único que anunció. Sino que también con su complicada situación recalcó que no se podrá presentar en su próximo evento. El concierto se llevaría a cabo este viernes 10 de enero de 2020 en el The Normal Club.

"Por medio del presente lamento mucho informarles que por causas de salud no podré presentarme en el evento programado para el día viernes 10 de enero del 2020 en The Normal Club".

Así mismo, la cantante añadió la razón por la que no podía asistir a su evento. Explicando que "el diagnóstico de mi médico de cabecera indica que sufro de una infección ocasionada por el virus de Influenza H1N1".

Comunicado de belinda

Finalmente, en el comunicado la famosa le pide disculpas nuevamente a su público. Añade que espera poder ver pronto a todos sus fanáticos.

