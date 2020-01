Retiran figuras de cera de Meghan Markle y el Príncipe, ¿dónde están?

Los problemas ya empezaron tras la decisión anunciada por los duques de Sussex. El príncipe Harry y Meghan Markle se separarán de la familia real. Ahora una polémica les sigue.

En primer lugar llegó la respuesta de la familia real ante la decisión han sido cuestionada. La reina Isabel envió un mensaje sosteniendo que es su decisión pero que hay mucho por gestionar antes.

Getty

Ahora hay un problema en el Museo Madame Tussauds. La pareja ha sido retirada de la exposición dedicada a la Familia Real británica. De esta forma se va de acuerdo a la decisión que tomaron los duque de Sussex.

Así mismo, Steve Davies, director general del Museo Madame Tussauds se pronunció. “A partir de hoy, las figuras de Meghan y Harry ya no aparecerán en nuestro set dedicado a la Familia Real", señaló.

Dónde estarán ahora las figuras del príncipe Harry y Meghan Markle

A pesar de la decisión de separar a la familia en el museo, no todo está perdido. Las figuras de la pareja continuarán exhibiéndose. El Director no informó sobre cómo se llamará el nuevo lugar donde estarán los ex miembros de la realeza. Lo que sí es seguro es que ahí estarán.

De ese modo, el lugar donde estaban las figuras de la pareja, ahora está vacío. Solamente William, Kate y los reyes lucen en el lugar.

"Vieja metida", así llamaron los fans de Dayanara Peralta a su madre Para nadie es un secreto que entre la familia de la cantante y el actor, Jonathan Estrada no existe ‘ni pizca’ de compatibilidad. Estos fueron varios de los comentarios negativos publicados en redes sociales

Video relacionado