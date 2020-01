Jumanji 2: todo lo que debes saber de la sensual actriz Karen Gillan

La segunda entrega del reboot de Jumanji ya está en los cines. La cinta de comedia y fantasía es una secuela de la película lanzada en 2017, de igual manera cuenta con la participación de actores de gran nivel: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas y Morgan Turner.

Sin duda el protagonismo de la película se disputa el actor mejor pagado de Hollywood y exluchador de la WWE, “The Rock” y la de Gillan, quien es recordada por su papel de Nebula dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Karen Gillian, modelo y actriz escocesa / Instagram

Precisamente, Karen Gillan ha ido escalando posiciones como una de las actrices más solicitadas para éxitos taquilleros, como una de los rostros más bellos de la industria. La actriz y modelo escocesa ganó popularidad por su papel de Amy Pond en la serie Doctor Who, mientras que en 2018 hizo su debut como directora y guionista en la película The Party´s Just Beginning.

A sus 32 años ha participado en 16 producciones de cine y 14 series de televisión. La joven promesa del cine, de 1.80 metros de estatura, se ha caracterizado en realizar la mayoría de sus acrobacias dentro de los procesos fílmicos: Jumanji y Marvel.

Karen Gillian, modelo y actriz escocesa / Instagram

Gillian y Marvel

Karen Gillian fue una de las primeras opciones para interpretar un papel dentro del reboot de Jumanji. Para sorpresa de todos, ella no le agradaba mucho la idea de que se realice esta película debido a no poder cumplir con las expectativas que dejó su antecesora protagonizada por Robin Williams.

La estrella de Hollywood nunca pensó que los papeles de acción le ayudarían a despuntar su carrera. Zoe Saldana, compañera en Guardianes de la Galaxia, fue quien pulió su postura durante las escenas de batallas para así verse más imponente, eso sin mencionar que tuvo la ‘valentía’ de raparse para interpretar su icónico papel de Nebula.

Karen Gillian, modelo y actriz escocesa / Instagram

Hablando de su interpretación dentro del MCU, este no fue la primera opción de Gillan. Ella quería darle vida a la agente 13 (Capitán América: soldado del invierno), pero debido a su capacidad actoral fue tomada para una producción con mayores ambiciones.

Finalmente, Gillan es una amante del cine de terror. De hecho uno de sus mayores sueños de su infancia era llegar a interpretar a un personaje que sea el equivalente de Jack Nicholson en ‘El Resplandor’.