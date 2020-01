Shakira no quiere casarse con Gerard Piqué y estas son las razones

Shakira y Gerard Piqué son una pareja que ya llevan 10 años de relación y al parecer no quieren dar el paso al matrimonio. Así lo han dado a entender en una reciente entrevista con 60 minutes pero fue la colombiana la que dijo delante del español que no quiere casarse nunca ¿Cuáles fueron sus razones?

En dicho programa, ambos acudieron con motivo de la presentación de Shakira en el medio tiempo del SuperBowl que será el 2 de febrero (fecha del cumpleaños de ambos). En la entrevista, la artista no tuvo algún problema al hablar de matrimonio cuando Piqué estaba a su lado.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicaba Shakira mientras Piqué la miraba atento, aunque también despertó algunas risas por lo que decía la colombiana.