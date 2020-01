El Chavo del 8: el beso que se dieron la ‘Chilindrina’ y ‘Don Barriga’ en la vida real

Personajes de 'El Chavo del 8' siguen presentes en la actualidad. Su carisma, a pesar de su avanzada edad, se mantiene y con ello no nos dejan de sorprender con sus muestras de afecto y ocurrencias.

Justamente, María Antonieta de las Nieves (Chilindrina) pasa uno de los momentos más duros de su vida tras la pérdida de su esposo Gabriel Fernández. Él falleció debido a un problema respiratorio.

Durante una entrevista para la revista TV Notas, la comediante azteca indicó que su cumpleaños pasado fue ese empujón para salir de esa tristeza. Su hija Veronica, acompaña de familiares y amigos, sorprendieron a la protagonista de esta serie.

Édgar Vivar (Don Barriga y Ñoño) sorprendió con un beso en la boca a María Antonieta. Con este gesto sellaron su entrañable amistad, incluso puntualizó la actriz que: Vivar más que un amigo es parte de la familia.



Declaraciones de María Antonieta de las Nieves

“Lo conozco hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, más que un amigo toda la vida lo he sentido parte de mi familia”. 'La Chilindrina' indicó que es la primera vez que se dan un beso de este tipo; “nadie nos puede reclamar, estoy viuda y él soltero”.

El beso que se dieron la ‘Chilindrina’ y ‘Don Barriga’ en la vida real / TV Novelas

“La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, finalizó la actriz de 69 años. María Antonieta saltó a la fama gracias a su papel dentro de las producciones realizadas por el ya fallecido Chespirito.

Ella es un actriz, locutora y empresaria. Sus papeles más relevantes han sido: La Chilindrina, Doña Nieves y Los Caquitos. Inició su carrera en 1957 a la edad de seis años en el programa Pulgarcito.

Por su parte, Édgar Vivar no solo ha sido reconocido por su papeles de Ñoño y Don Barriga. El comediante prestó su voz para personajes dentro de las afamadas películas de Pixar, 'Ratatouille' y 'Up: una aventura de altura'.