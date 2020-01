La mirada de Jennifer Aniston a Brad Pitt tras la 'indirecta' que dijo el actor en los Globos de Oro

Brad Pitt se llevó el premio como mejor actor de reparto por la comedia "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino en los Globos de Oro. Durante su discurso de agradecimiento mencionó una frase que inspiró una mirada tierna de Jennifer Aniston.

“Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, dijo para finalizar bromeando. En ese momento, las cámaras no dudaron en enfocara a la estrella de 'Friends'.

Aquí la reacción de Jeniffer Aniston

Jennifer y Brad Pitt en los premios

A pesar de estar en el mismo lugar, caminaron por separado por la alfombra roja donde los fans esperaban poder tener la fotografía de su reencuentro.

Captura de pantalla

"Me encontraré con Jen, es una buena amiga. Sí", dijo Pitt a Kevin Frazier de ET cuando le mencionaron que quieren su foto de la pareja.

Antes de que Pitt apareciera en la alfombra, Jennifer ya había aparecido.

Jennifer Lopez en los Globos de Oro / EFE

La última vez que la pareja estuvo unida en los Globos de Oro fue en 2002, tres años después anunciaron su divorcio. Luego, el actor se casó con Angelina Jolie y su exesposa contrajo nupcias con Justin Theroux en 2015. Actualmente las las relaciones llegaron a su fin.

La comedia "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y el drama "1917" de Sam Mendes vencieron este domingo en la 77 edición de los Globos de Oro, entregados en Los Ángeles (EE.UU.) en una repartida ceremonia en la que ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse su galardón.

"Once Upon a Time… in Hollywood" se proclamó como la mejor cinta de comedia o musical y lideró la lista de obras premiadas con tres galardones, mientras que "1917" ganó en mejor película dramática y sumó un total de dos premios, empatada con "Joker" y "Rocketman".