Las películas más esperadas para este 2020 y las fechas de su estreno

Llegó el 2020 y los fanáticos de los comics empiezan con ansias los estrenos. La industria cinematográfica estará recargada de sorpresas en diferentes ámbitos.

Para este año, las mujeres serán protagonistas de las promesas taquilleras. Ahora los fanáticos tienen varias expectativas. Entre las más esperadas producciones están la de 'Black Widow', protagonizada por Scarlett Johanson. En las próximas líneas te dejamos los nombres de los films y algunos tráilers.

Black Widow, que llegará en mayo.

Tras los sucesos de Capitán América: Civil War y antes de Avengers: Infinity War, Natasha Romanoff se encuentra sola. Esto la obligada a enfrentar su pasado mientras es buscada por la ley.

Wonder Woman estará lista para junio.

Se viene la segunda parte de Wonder Woman, Esta vez será en el futuro y pasado. Vinculado en los años 80 se enfrentará a dos nuevos enemigos: Max Lord y Cheetah.

Rápido y Furioso 9 estará lista para mayo.

Esta vez, Vin Diesel y su Familia vuelven a la gran pantalla con una nueva entrega de la exitosa franquicia de Rápidos y Furiosos. De momento se desconoce la sinopsis y tráiler.

Mulán se presentará en marzo.

El ejército de los Hunos, con su líder Shun Yiu, quiere conquistar China. Para ello, el emperador trata de impedirlo y manda a los ciudadanos a la guerra. Es en este conflicto donde entra Mulán. A pesar de ser mujer, logra ir disfrazada de hombre. Esto para proteger a su país en lugar de su padre enfermo.

Bad Boys estará estrenándose en enero.

Esta vez, los policías de la vieja escuela Mike Lowery y Marcus Burnett vuelven a patrullar juntos.

Birds of Prey saldrá en febrero

Después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas, Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya, unen sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra.

The Woman In The Windows estará para mayo

Una Dra. pasa días viendo por la ventana. Hasta que ocurre un evento insólito que ella presencia.

Dolittle, para enero.

El Dr. John Dolittle vive solo en su mansión en la Inglaterra del siglo XIX. Su única compañía proviene de una variedad de animales exóticos con los que habla a diario. Pero cuando la joven reina Victoria se enferma gravemente, el médico excéntrico y sus amigos peludos se embarcan en una aventura épica en una isla mítica para sanarla.

A Quiet Place 2, lista para marzo

Una película de criaturas misteriosas que ponen a temblar a la población.

Venom 2 estará en octubre.

Esta vez, los protagonistas se enfrenarán al asesino en serie, Cletus Kasady, también conocido como Carnage.

Otras películas anheladas serán Godzilla vs Kingkong, para noviembre. JungleCruiseen julio. The Gentlemen, para enero y No Time To Die, para abril.

