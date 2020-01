Selena Gomez fue captada en un yate en Hawái durante Año Nuevo

Selena Gomez sí que pasó un Año Nuevo increíble. Ella fue captada disfrutando en un yate en Hawái junto con varios de sus amigos. Las fotos fueron filtradas en Twitter en una cuenta administrada por sus fans.

En las imágenes se le ve a la exestrella de Disney en el yate, en traje de baño y aparentemente tomando sol. En otra galería de fotos aparece en el mismo punto de la nave pero disfrutando del atardecer.

Definitivamente, Sel está recargando energías para el trabajo que se le viene este 2020. Se vienen, en su carrera artística, éxitos, lanzamientos, conciertos y producciones.

Además, este 10 de enero será revelado al público su nuevo disco. Será el primer álbum desde Revival, estrenado en 2015. En el último trimestre de 2019, Gomez 'la rompió' con sus temas "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now" las cuales se refieren a su relación con Justin Bieber.

Nuevo disco Selena Gomez / Captura de pantalla

De su lado, Bieber, lanzó este 4 de enero el video de su canción "Yummy". Esta canción es como punto de partida de un año en el que se esperan nuevo disco, gira y documental. El canadiense vuelve al estudio de grabación cinco años después de su último y exitoso álbum, "Purpose".

Lea también:

Video relacionado