El tatuaje "oculto" de Selena Gomez que pocos han visto

Para Selena Gomez este año estará lleno de éxitos, conciertos, lanzamientos y mucho trabajo. Pues este 10 de enero de 2020 saldrá a la luz su nuevo disco. Será el primer álbum desde Revival, estrenado en 2015.

Aunque a la artista se le ha visto enfocada en sus nuevos proyectos musicales, sus fans comparten fotos inéditas en Instagram. Esta vez publicaron imágenes de la cantante en la playa y se le vio un tatuaje "oculto".

La tinta se ubica de forma vertical en su cadera derecha y solo solo puede ser visible cuando lleva un bikini. Tanto así que se ocultó al público durante un año. Pero fue fotografiada por paparazzi en una playa de Florida.

Según Gomez, el tatuaje "Es mi versículo favorito de la Biblia, es Filipenses 4:13… 'Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece"".

Indirecta de Justin

Justin Bieber presente al mundo "Yummy", canción que es la primera entrega de su próximo álbum. Y tal parece que lanzó una indirecta a su exnovia. Pues ella también lo mencionó en "Lose You To Love Me".

En el nuevo disco hay un verso dirigido a Gómez, en el que Justin dice:

"Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú", en referencia a Selena y como halago a Hailey.

