Joker: Jared Leto no estará en Birds of Prey

La próxima película de DC, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) no incluirá al Joker de Jared Leto, informó la protagonista de la cinta, Margot Robbie.

Variety (vía Newsarama) reportó que la actriz australiana confirmó que el Joker de Leto no aparecerá en la película, ni siquiera en forma de cameo, aunque no se dio una cita directa de Robbie.

Harley Quinn está intrínsecamente ligada al Príncipe Payaso del Crimen, considerando que él la creó y ella se enamoró perdidamente de él, como vimos en la película de 2016, Suicide Squad; pero Birds of Prey se ubica temporalmente después de que Harley y Joker rompieron, por lo que él no aparecerá en la cinta.

Aunque, como los trailers han mostrado, la presencia del Joker aún se sentirá en la película, pues vemos a Harley tirando cuchillos a la imagen del villano y también, la vemos explotando —aparentemente— ACE Chemicals, el lugar donde el Príncipe Payaso del Crimen cayó en un tanque de ácido en su historia de origen y donde le dio a Harley su “bautizo” como villana.

Robbie además reveló que nunca entendió por qué Harley Quinn tendría que quedarse en una relación con el Joker, que “quiere asesinarla la mayor parte del tiempo”. En los cómics, Harley eventualmente abandona al villano y se convierte en una anti-heroína que rompe la cuarta pared, y parece que la película seguirá el mismo rumbo.

La guionista de Birds of Prey, Christina Hodson, dijo sobre la cinta como película independiente, más que como secuela de Suicide Squad. “Es un personaje que hemos encontrado antes, pero esta es realmente mi propia historia, y así es cómo yo la abordé”, dijo Hodson.

“Sólo intenté quitarme las ataduras. Me enamoré de este personaje y ahora, de todos estos nuevos personajes y acabo de crear una nueva historia que se siente como propia y no como algo que sigue a otro o a otros”.

Liberarse del pasado parece ser la forma en que Warner Bros. está preparando su nueva serie de películas basadas en el Universo de DC. De la misma forma, la próxima cinta de James Gunn no se llama “Suicide Squad 2”, sino que se trata más de un reboot, por eso su título es simplemente The Suicide Squad.