Joven rapera murió a sus 21 años en Año Nuevo

Con tan solo 21 años la vida de la joven rapera Lexii Alijai se apagó en Año Nuevo. Un 2020 que tiñe de dolor a a sus familiares, amigos y fans.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

Reacciones por la muerte de la joven rapera Lexii Alijai

"Acabo de recibir la peor jodida noticia de siempre. Mi corazón está roto. Joder", escribió ayer en Twitter Kehlani, que contó como colaboradora con Lexii Alijai en el tema de 2015 "Jealous".

"No sé qué decir 😔😔 @lexiialijaii Me aseguré de darte siempre tus flores mientras estabas aquí. Me duele el corazón", escribió el rapero estadounidense mejor conocido por su nombre artístico BZZY.

Empezaba con su carrera musical

Originaria de St. Paul (Minesota, EE.UU.) y todavía dando los primeros pasos de su carrera profesional, Lexii Alijai, cuyo nombre real era Alexis Alijai Lynch, había publicado un disco hasta la fecha, su debut "Growing Pains" de 2017, así como diferentes mixtapes y formatos reducidos como "Super Sweet 16", cuando solo tenía 16 años, o "Joseph's Coat" (2015).

Su prima LaMycha Jett aseguró a BuzzFeed que Lexii Alijai estaba "comprometida con y dedicada a" su música y agregó que "siempre supo exactamente lo que quería ser".

"Era afectuosa, cariñosa, dulce, humilde (…). Te daba abrazos todo el tiempo y sus palabras para despedirse eran siempre 'te quiero'. Tenía pasión por el arte y por la escritura. Alexis era hermosa por dentro y por fuera", detalló.

