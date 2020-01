Protagonista de "You" confirma por error la tercera temporada

Si te enganchó la primera temporada de la serie original de Netflix, "You", tienes que saber que la segunda te dejará sin aliento. La temporada 2 lleva apenas unos días disponible en la plataforma pero ya ha hecho alucinar a los fans con los nuevos capítulos debido a los giros inesperados por la nueva vida de Joe Goldberg.

La nueva entrega de la novela de Caroline Kepnes " Hidden Bodies", te traslada a Los Ángeles, donde Joe, se cambia el nombre a Will y se mudó al oeste por los acontecimientos de Nueva York. En esa ciudad conoce a Love Quinn y a pesar de sus esfuerzos por volver a vivir una mortal historia de obsesión, las cosas no tardan en ponerse de nuevo patas arriba en su vida.

Si viste el final de la segunda temporada de "You", probablemente estés asegurando que sí existirá una tercera temporada en el futuro. Esto, a falta de una confirmación oficial de Netflix.

Sin embargo, el protagonista de la serie, Penn Badgley confirmó por error la tercera temporada y lo hizo en declaraciones a Entertainment Tonight mientras hablaba del giro experiementado por Love.

"Ella no parece ser el mismo tipo de persona. No parece el mismo tipo de depredador. No parece ser… Ya sabes, me atrevo a decir que en la tercera temporada… ¡Ay Dios!", dijo el actor.