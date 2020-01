¡Qué! Miley Cyrus publicó un extraño video que alborota las redes

Miley Cyrus ha decidido encender las alarmas con un video. Pues ella publicó las imágenes que causan melancolía, anunciando una sorpresa, y generando incertidumbre. Esto debido a que aparece su ex esposo.

La cantanta publicó un video de sus últimos diez años de carrera y vida. Así mostró todo su trabajo y eventos importantes, como las citas y el matrimonio. Y al final, una sorpresa para los fanáticos: ¡el extracto de una nueva canción!

Miley Cyrus / Instagram

El video tiene diez minutos, pero la nueva canción se puede escuchar a partir de las 9:47, donde Miley aparece con una camiseta escrita 'I'm Here' tomando fotos. Los fanáticos creen que este podría ser el comienzo de la fase 'She Is Here' del proyecto que comenzó el año pasado.

Video de Miley Cyrus que alborotó las redes

La primera parte del proyecto fue 'She Is Coming', que se lanzó hace un tiempo y presenta seis canciones. Miley también anunció 'She Is Here' y 'She Is Everything', que completan el proyecto 'She Is Miley Cyrus'.

Alboroto por el video de Miley Cyrus

La cantante causó que todos sus fanáticos la nombraran. Pues puso a pensar a miles sobre la razón por la que ella menciona a su ex en su video. Claro que él fue parte importante de su vida, por lo cual evidentemente él estaría en las imágenes. Sin embargo, muchos fans manifestaron su sin sabor de saber que ya no están juntos. Pero ni modo, ahora ella tiene un nuevo novio con quien se le ha visto bastante bien.

Además de su ex, hay emoción entre los fanáticos debido a que ya quieren escuchar su canción. Una gran expectativa para quienes la aman.

