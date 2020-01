Justin Bieber está por lanzar su documental, ¿tratará de Selena Gomez?

Justin Bieber lanzará un documental de YouTube sobre la creación de su nuevo álbum, donde habló de Selena Gómez. En esta plataforma el cantante comenzó su carrera en la música hace más de una década.

YouTube anunció el martes que Justin Bieber: Seasons debutará el 27 de enero. La serie de diez episodios seguirá a la estrella del pop mientras graba su primer álbum desde 2015.

"Cuando recién comenzaba, YouTube me proporcionó una plataforma y una comunidad donde podía compartir música, experiencias y momentos con mis fanáticos", dijo el cantante en un comunicado.

Antes de lanzar su canción debut en 2009, Bieber ganó popularidad al publicar sus actuaciones en la plataforma. "Es genial asociarse con YouTube para este documental original. Quiero que mis fanáticos sean parte de este viaje", agregó.

Sobre el documental de Justin Bieber

YouTube señaló que la serie "presentará una mirada detrás de escena de la vida privada de Bieber. Incluidas imágenes sin precedentes de su matrimonio con Hailey Bieber y su vida diaria con personas en su círculo íntimo". El documental también mostrará a Bieber reflexionando "sobre los altibajos del crecimiento ante la opinión pública. Además invita a sus fanáticos en el viaje que lleva al lanzamiento del álbum más esperado y más personal de su carrera".

Bieber lanzará una nueva canción este viernes 3 de enero: Yummy. Su álbum más reciente fue Purpose, que presenta los éxitos Sorry, Love Yourself, What Do You Mean? y Where Are U Now. Una colaboración con Diplo y Skrillex que le valió al cantante su primer Grammy.

