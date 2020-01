¡Ahora es el turno de Justin Bieber! La cruda respuesta a Selena Gomez en su nuevo disco

Faltan horas para que Justin Bieber presente al mundo "Yummy", canción que es la primera entrega de su próximo álbum. Y tal parece que lanzó una indirecta a su exnovia, Selena Gomez. Ella también lo mencionó en "Lose You To Love Me".

Vale recordar que el 24 de diciembre de 2019, el canadiense dio un gran regalo de Navidad a sus fans. Anunció en un video su primer disco en cuatro años y las fechas de la gira que dará en 2020 por Estados Unidos y Canadá.

"Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores y todas las cosas por las que he pasado", comenzó diciendo el artista en un video que subió el día de Nochebuena a su cuenta de YouTube.

La canción es la primera entrega de su próximo álbum, cuyo nombre no dio a conocer, y marca su regreso completo a la música desde 2015, cuando suspendió inesperadamente su gira "Purpose World Tour".

Bieber afirma en el video que "siento que este disco es diferente de todos los demás álbumes, por la etapa en la que estoy en mi vida".

Indirecta a Selena

Entre esos cambios en su vida está su separación final de Selena Gómez, la que fue su pareja intermitente por una década. Y su matrimonio en 2018 con la modelo Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber.

"Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté", dijo en la grabación .

Pero hay más…En el nuevo disco hay un verso dirigido a Gómez, en el que Justin dice:

"Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú", en referencia a Selena y como halago a Hailey.

"Todos tenemos historias diferentes, yo estoy emocionado de compartir la mía. Es la música que más amo de todo lo que he hecho", aseguró Jus.

Mira el avance

