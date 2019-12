Death Note volverá en 2020

Tsugumi Oda y Takeshi Obata, los creadores del increíblemente popular manga (y anime) de Death Note, han revelado cuándo llegará el nuevo manga de la serie.

Revelado por el usuario @WSJ_manga en Twitter, quien se dedica a reportar sobre cualquier noticia acerca de Weekly Shounen Jump y cualquier serie que se encuentre en sus publicaciones, este nuevo manga que constará de una sola entrega llegará en el ejemplar #4 de Jump SQ, y contará con 87 páginas completamente nuevas.

Hasta el momento no se sabe mucho acerca de la nueva entrega de Death Note más allá de que no contaremos con los mismos protagonistas de la historia anterior, por lo que Light Yagami no se encontrará presente, y aparentemente tampoco veremos a L o sus aprendices.

Todo apunta a que se tratará de un nuevo poseedor de un Death Note, aunque no se ha revelado si esto se trata de una secuela, una historia alterna, o una historia paralela a los eventos del manga y anime original.

Trama

Death Note es una serie de manga escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata, y cuya adaptación a serie de anime fue dirigida por Tetsurō Araki. Cuenta, además, con varias películas y videojuegos.

La historia se centra en Light Yagami, un estudiante de secundaria. Un día, encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales llamado "Death Note", con el cual es capaz de matar personas si se escriben los nombres de estas en él, a la vez que si el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar.

Light, percatándose del potencial del cuaderno, intenta eliminar a todos los criminales y crear un mundo donde no exista la maldad; sin embargo, un misterioso detective privado que se hace llamar L, famoso mundialmente por resolver grandes casos en el pasado, tratará de frustrar sus planes.