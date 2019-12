¡Lo volvió a hacer! Anuel AA sigue presumiendo y las redes sociales explotan

El reggaetonero, Anuel AA compartió algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que vuelve a relucir 'su actitud presunciosa'.

Causando revuelto entre sus fans, quienes han asegurado que este ha sido el año que más ha presumido sus obsequios en sus redes sociales.

La popularidad del artista boricua ha ido en aumento, sobre todo desde que inició su relación con la colombiana Karol G.

Y esto lo ha motivado a compartir gran parte de sus aventuras amorosas y los detalles que mutuamente se regalan. Además de todos los regalos y obsequios que él se compra o le regalan.

¿Ahora qué presumió Anuel AA?

A través de su cuenta de Instagram, el interprete de canciones como: 'China', ' Secreto', 'Esclava ', 'Sola', entre muchas otras; Enmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, compartió una foto con el futbolista Lionel Messi.

En la fiesta de renovación de botos entre el futbolista Luis Suárez y Sofía Balbi, a la que fue invitado, junto a su novia Karol G.

Dicha publicación hasta el momento ha logrado alcanzar 2',178,482 'me gusta' y un sinfín de comentarios.

Este fue el texto que Anuel AA compartió con dicha foto:

"Un tal Anuel 🤦🏻‍♂️😂 con el Dios del Fútbol Messi ⚽️🥅🙌🏽"

¡Y aún hay más!

En otra publicación, el puertorriqueño compartió un particular video en el que muestra una caja de chocolates de marca Versage. Y en donde asegura que 'él no come chocolates que no sean de marca'.

"Mi vida es una película tan cabrona, que viene en VHS, (…) yo no como chocolates sino son Versage, mira lo que te digo, tienen que ser Versage para yo pueda comerme un chocolate"

Te compartimos el video de los chocolates de Anuel AA



Pocos minutos después, los fans compartieron algunos de estos comentarios:

"Y uno aca comiendo capri de frutilla😔" "Y yo con cagadera comprando chocolates baratos y todos derretidos" "Tanto guille y antes comía tierra🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️mijo bájale"

Al final del video, Anuel AA muerde uno de sus chocolates Versage, y entre risas asegura que estos habrían estado tan duros que 'casi se rompe un diente'.

Lo que causó risas en él y quienes estarían grabando el video.

