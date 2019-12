¡El duo del año! Marc Anthony y David Beckham cantan juntos en una fiesta

Hace algunos días, David Beckham invitó al cantante Marc Antony al bautizo de sus dos hijos menores, Harper y Cruz Beckham. Y la fiesta de celebración, el exfutbolista y el interprete cantaron a dueto uno de los temas más populares de Marc.

La excelente amistad que existiría entre la familia Beckham y Marco Antonio Muñiz, más conocido como Marc Anthony, los habría motivado a escoger al neoyorquino como padrino de Cruz Beckham. Uno de los dos hijos bautizados de la pareja.

A través de las redes sociales del interprete de canciones como : 'Tu amor me hace bien', 'Aguanile ', 'Recuérdame' y muchas otras; se evidenció la gran celebración de bautizo de los hijos de Victoria y David Beckham.

En donde el Marc aprovechó también para tomarse fotos con toda la familia y sobre todo, con tres de los cuatro hijos de la pareja y su nuevo ahijado.

Este fue el texto que acompañó el neoyorquino en una de sus publicación con los Beckham:

"So proud of my beautiful boy @cruzbeckham ❤

Thank you for the honor @davidbeckham & @victoriabeckham ! I’m over the moon! Here’s to life 🥂 #ImNotMad"

"Muy orgulloso de mi hermoso chico @cruzbeckham ❤ Gracias por el honor @davidbeckham & @victoriabeckham! Estoy sobre la luna! Esto es vida🥂 #ImNotMad "