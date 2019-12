Henry Cavill: Las mejores fotos, sin camisa, del protagonista de The Witcher

Una de las series más esperadas de Netflix del 2019, The Witcher ha dado mucho de que hablar, no solo por su trama sino por el protagonista. Henry Cavill conocido por sus papeles en Superman y en Misión Imposible, está enamorando a cada una de las fanáticas de series de ciencia ficción.

Henry William Dalgliesh Cavill / Instagram

Henry William Dalgliesh Cavill es un actor británico de cine y televisión. Inicio su carrera artística en la película Laguna en 2001. A sus 36 años posee uno de los físicos más envidiables dentro de la industria del séptimo arte.

Cavill, durante una entrevista con la revista GQ Magazine, señaló que para interpretar su papel de Geralt de Rivia tuvo que inmiscuirse en el juego que lleva el mismo nombre de la serie.

Henry William Dalgliesh Cavill / Internet

Mi primera experiencia en la que me he involucrado con la franquicia fue The Witcher 3″, declaraba Cavill ante la revista. 100 horas de juego y en distintas dificultades fue lo necesario para contruir al actor.

Al parecer la serie de Netflix ha provocado que las acciones de CD Projekt Red aumentan en un 21.00%, y hace poco se anunció la llegada de una colección especial que cuenta con tres juegos de la saga: The Witcher, (The Witcher 3 GOTY Edition incluida), el título Thronebreaker (inspirado en el mismo universo del brujo) y el esperado Cyberpunk 2077.

Henry William Dalgliesh Cavill / Instagram

Obra social

Henry es portavoz del Durrell Wildlife Conservation Trust y embajador de The Royal Marines Charity. Lanzó la fase de ejecución del Royal Marines 1664 Challenge y participó en The Gibraltar Rock Run 2014.

En agosto de 2014 participó en el reto Ice Bucket Challenge en apoyo a la Asociación ALS, en donde compañeros de trabajo le echaron seis cubetas grandes de agua helada mientras tenía puesto su traje de Superman.