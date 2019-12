'El Chavo del 8': Conoce al personaje que está por lanzar libro de memorias de la serie más famosa

Seguro más de una persona recuerda a un personaje de contextura ancha, a quien el 'Chavo del 8' lo golpeó en más de una ocasión, a su llegada a la vecindad con cualquier objeto contundente. Exacto, estamos hablando del 'Señor Barriga'.

Personaje que fue interpretada por años, por el inigualable Edgar Vivar. Quien también dio vida a 'Ñoño', el hijo del Sr. Barriga y este 28 de diciembre esta cumpliendo 71 años de edad.

Y a la llegada de un nuevo año más de vida, también estaría por llegar el lanzamiento de sus grandes éxitos literarios, con secretos y anécdotas del programa y los personajes de los que fue parte desde el estreno del 'Chavo del 8'.

A pesar de la fama que ganó el actor mexicano, desde su primera aparición en las series de 'Chespirito', muy pocos de sus fans saben que Vivar tuvo muchos problemas económicos, sobre todo después de haberse terminado de transmitir la serie en tv.

Además, 'El Sr. Barriga' también decidió sacar a flote su habilidad por la escritura y dedicarse a redactar pensamientos, anécdotas y memorias de sus excompañeros y de las vivencias durante la filmación del 'Chavo del 8', entre otras.

Aunque se desconoce la fecha exacta del lanzamiento de su nuevo libro, en esta nueva edición, 'El Sr. Barriga' contará más sobre las anécdotas y las historias que se vivió cuando fue parte del elenco de actores de Chespirito.

"En Secreto" será el título de esta recapitulación de memorias, que harán suspirar a más de uno.

Y seguramente tendrá inmerso temas relacionados con el bullying del que fue víctima sobre todo cuando era estudiante de primaria y secundaria. El cual lo llevo a refugiarse en los libros y hacer de ellos 'sus mejores amigos'.

Así lo ha asegurado el actor, en sus entrevistas en varios medios de México y otros países.

"Sufrí de bullying en la primaria. Fue terrible, no fue fácil. No me quedaba más que pelearme con todo el mundo o aguantarme, me refugié mucho en la lectura, aprendí que el mejor compañero que podría tener era un libro”, recordó en una entrevista para “La Caja de Pandora”, en YouTube, en diciembre de 2017.