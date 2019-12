Batu-k, Yo me llamo Marc Anthony y más artistas, serán parte del Festival de Años Viejos 2019

Estos son algunos de los artistas que serán parte del Festival de Años Viejos en la Av. Amazonas, este 31 de diciembre, de 11h00 a 18h00.

Batu-k Ecuador

Nace en 2014 como un grupo musical que se desenvuelve en varios géneros, como la salsa, cumbia, vallenato, bachata y la chicha. Está conformado por cinco hermosas mujeres que son sus voces y habilidades para el baile, dan lo mejor de sí en cada presentación.

Este agrupación será parte de los artistas que se presentarán en el Festival de Años Viejos 2019 en la Av. Amazonas. "Queremos entretener al público y compartir con ellos el fin de año".

Angie, lleva 6 años en la agrupación y lo que más le gusta es bailar; Mary lleva un año en Batu-K y le fascina el canto; Erika lleva 2 años y su fuerte es la voz; Wilmary es la vocalista y tiene un año dentro de l grupo; por último, Lola, el baile es su fortaleza.

La cábala de estas chicas para fin de año es comer 12 uvas el 31 de diciembre y pedir un deseo, también nos mencionaron las velas de colores que no pueden faltar para atraer prosperidad al hogar.

Bruno Moreano

Este joven quiteño afirma que cada uno de sus 'performance' es diferente en cada show. Abrió conciertos para Americo, Greeicy, Mike Bahía, por lo que su carrera musical va en ascenso. Su presetnación es un 'performance' como Bruno Mars, donde baila, canta y toca varios instrumentos, fusionando pop, el género urbano y baladas.

Desde los 12 años ya empezó a presentarse en varios escenarios. A los 13, ganó el primer lugar en un concurso en Alemania y desde ahí no ha parado. En @brunoalejandro.more en Instagram, puedes conocer más sobre su música y sobre su canal de Youtube.

En 2020 hará un lanzamiento de una canción inédita con Valentina Villalba, la voz de oro de Ecuador, y su anhelo a futuro es presentarse en escenarios fuera del país.

Gino Salsa Sur, pionero de la salsa choque en la capital

Salsa choke y reggaeton, junto a su staff completo de baile y Dj, Gino Salsa Sur despedirá con mucho ritmo el 31 de diciembre en el Festival de Años Viejos. Viene haciendo música desde hace 5 años, y recién llego de una gira por Europa, donde su público lo recibió con mucho cariño. Además, indica haber sido el primer ecuatoriano en presentarse en la Feria de Cali. Gino, con su ritmo del Pasito Shampoo, ha estado en escenarios con Maluma y Ozuna, además de haber grabado varias canciones con artistas importantes del género urbano. Puedes saber más de este artista en @GinoSalsaSur

(Yo me llamo) Marc Anthony

El artista de 33 años, émulo de Marc Anthony, inició en la música en karaokes y bares de Manta."Me identifique con este artista y desde entonces empecé haciendo shows y trabajando el personaje".

En algún momento dije yo "estaré despidiendo el año algún día y esta ocasión se da la oportunidad de estar en el Festival de Años Viejos 2019, compartiendo con mi público, con la familia, es algo que no tiene precio", indicó.

Cuando en 2007 llegó a Quito, formó su familia y se alejó de la música porque "en nuestro medio no es tan rentable vivir de la música", señaló. Sin embargo, con la nueva oportunidad de participar de en el show televisivo se le fueron abriendo más puertas. Ahora, para 2020, espera continuar en la música con sus propias canciones.

Ron!n

Es un proyecto artístico creado por Zig Ronin, una de las mejores voces del rock en Ecuador. Junto a él tocan el bajista Jordan "rock" Naranjo (3VOL), el guitarrista Marcus Benalcázar (Anima Inside/Mad Brain), Ernesto "Smiley" López en la guitarra (Guardarraya), el baterista Zak Icaza (3VOL/Sal y Mileto) y Felipe Aizaga (FOSJE) como uno de los mejores violinistas del país.

Ha sido invitado por varios municipios del país, como Quito, Guayaquil, Galápagos, Cuenca, Ambato, entre otros. Este 2019, grabó el tema inédito "When groove comes out", el cual ha sido remezclado y masterizado en New York y será lanzado el 2020.

En Instagram lo puedes ubicar como: @ronin_zig y en Facebook: @ronin.rocknroll