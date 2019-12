Star Wars: de qué trataría el episodio X

El ascenso de Skylwalker, la novena entrega de la franquicia de Star Wars llegó el 20 de diciembre a los cines, lamentablemente este es el fin de una era, ¿o no es así? Con el desarrollo de la serie Mandalorian y un personaje como Baby Yoda por explotar, varios seguidores no pierden esta esperanza.

Hasta el momento no existe ningún plan para el Episodio 10, y Disney conjuntamente con LucasFilm no han soltado ningún spoiler sobre esta temática. 'The Rise of Skylwalker' ha sido anunciado como la conclusión no solo de la Trilogía de Secuelas, que comenzó con el episodio VII, sino de toda la saga de Skylwalker.

Originalmente, una saga de nueve episodio fue lo anhelado por George Lucas; lo logró. Aunque su trilogía de secuelas no siguió su plan original, ya que Disney tomó control de la franquicia y contó una historia fresca, su visión para la franquicia creada en 1997 ha llegado a su fin.

John Boyega: "El final de Star Wars es un sentimiento agridulce" Estuvimos en Sao Paulo, Brasil, conversando con los protagonistas del episodio final de la saga ‘Star Wars’: Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac

Ahora que el Episodio IX ha sido lanzado, Disney descansará durante un año. Dicho esto, señalamos que ya existen fechas para el lanzamiento de una nueva trilogía: diciembre 16 del 2022, diciembre 20 del 2024 y 18 de diciembre del 2026. Estas producciones aun no tiene trama, actores y directores.

Los showrunners de Game of Thrones: Dan Benioff y D.B Weiss, fueron tomados en cuenta para este trabajo. Ellos se encargaría de narrar la historia inicial de los Jedi, pero, lastimosamente, abandonaron el proyecto.

Kevin Feige, la cabeza en Marvel Studios, está haciendo una película de Star Wars, pero no tenemos detalles acerca de lo que se tratará. cuantas películas hará, o cuando saldrá.

Lo que si es seguro, es que el final de la dinastía Skylwalker ha llegado a su fin, pero muchas aristas y razones de cómo y quién fue el primero en controlar la fuerza no se han contestado en su totalidad, además, de qué otros poderes tiene los Jedi bajo su control.

