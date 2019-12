¡Se destapó! La candente respuesta que dio Maradona a Jennifer Lopez

El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona ha sorprendido al mundo con una declaración candente sobre la cantante Jennifer Lopez. Y no vas a creer que se refirió a su retaguardia.

El exfutbolista y actual técnico de Gimnasia habló de su época cuando era conductor del programa "La Noche del Diez en el trece". En un episodio hubo un disgusto con la misma JLO.

El DIEZ reveló a un canal argentino que se encontró con Jennifer y Marc Anthony cuando todavía estaban casados y ellos se mostraron muy disgustados con él por no haberlo invitado a su programa, pero el exfutbolista habló de más:

"No es que no los invité, me m0ría porque estén en mi programa. Me m0ría por hacerle una pregunta a Jennifer Lopez. Me m0ría por verle… estaba por decir ‘ese cu…’. Porque tiene el cu… más hermoso que vi en los últimos años", dijo Maradona.