Sale a la luz una foto de Anuel AA con extrema delgadez

Definitivamente este fue el mejor año de Anuel AA, no solamente en el ámbito profesional y musical, sino que en el amor, pero sobre todo su familia. En estos últimos meses se lo ha visto muy enamorado de su pareja, Karol G. Recuperó el amor de su hijo y le va excelente en la música.

Los cantantes de reggaetoneros habían anunciado hace algunos meses, su compromiso y que estaban preparando todo para su boda. Sin embargo, parece que este año no se lo verá casados porque no se ha confirmado fecha ni lugar. Pero lo que sí es cierto es que están muy unidos, pues en sus últimas vacaciones, el puertorriqueño posteó una foto de su novia que lleva por título: “¿Quién no cree en el amor?”

Anuel AA con extrema delgadez

Recientemente se filtró en las redes sociales una imagen de Anuel AA de hace muchos años atrás cuando practicaba el deporte de básquet pero con unas libras menos.

Mira la foto:

El cantante luce completamente diferente, el sitio MCU, el novio de Karol G estaría pesando al menos 40 libras menos que en la actualidad. No cabe duda que las giras, el desvelo y los viajes le han pasado factura al intérprete de canciones como “La última vez” y “Ella quiere beber”.

Hace pocos días, Karol G compartió unas imágenes disfrutando del concierto de Anuel AA en primera fila. La 'bebecita' bailó y cantó las canciones de su novio. A pesar de las agendas apretadas que tiene la pareja, los cantantes tratan de aprovechas cada momento libre para compartir juntos.

Anuel AA y Karol G visitaron Ecuador este año con su gira "Culpables Tour 2019".

Te puede interesar: