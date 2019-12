Aparece la hermana de Anuel AA, mira cómo luce

El cantante Anuel AA es uno de los reguetoneros que más impacto ha causado. La fama que tiene la consiguió después de atravesar procesos complicados en su vida. Por eso, sus seguidores siempre quieren conocer más de él y no dejan escapar una.

Ahora, se ha revelado quién es la 'hermanita de Anuel. Los fanáticos no podían dejar desapercibido este detalle, pues incluso sobre lo que hace por él su novia, Karol g, es algo en lo que nunca fallan en contar. Además, no olvidemos que también la ex del cantante es un tema bastante sonado.

Instagram

Así que después de revelarse quién es la hermana del famoso, ya le empezaron stalkear y se han revelado las fotos.

Instagram

Se trata de Jliani, quien se hace llamar como 'la baby real'. Además, en su descripción de redes sociales, ella señala que es cantante y compositora.





Publicidad





Anuel aa y su novia en concierto sorpresa

La pareja ha estado sorprendiendo a sus fanáticos. Recientemente, el cantante se presentó en un tremendo concierto. Pero no le bastó con dar un show de altura, sino que además les dejó con la boca abierta a sus seguidores cuando apareció en escenarios Karol G.

En el concierto, la pareja se dedicó mensajes de amor donde cada uno destacó el valor que tiene el otro.

Te puede interesar