¡De vuelta al pasado! JLo recordó a grandes personajes del cine, con quienes trabajó

La cantante Jennifer López, mejor conocida como JLo, volvió a sorprender a sus fans después de su última publicación. En donde comparte las producciones cinematográficas de las que ha sido parte.

Con algunos de los grandes interpretes del cine, 'La Diva del Bronx' mostró recuerdos cinematográficos, que la llevaron a consagrar su carrera como actriz.

Ahora les compartimos las fotos del pasado, en donde son notables los cambios físicos, durante más de 20 años de carrera artística.

Han sido muy pocas las veces que JLo, ha compartido fotos en sus redes sociales con sus colegas. Y debido a esto, la última publicación de JLo sorprendió a sus fans y muchos personajes de tv.

Esta es la lista de actores, con quienes aparece JLO, en algunas de las producciones cinematográficas, de las que ha sido parte son:

En la misma galería, se puede López subió dos fotos de la película 'Selena', que JLo interpretó en el año 1997. Poco tiempo después, de la muerte de la cantante mexicana. Uno de las interpretaciones más importantes de su carrera.

Este fue el texto que acompañó JLo, a las fotos con sus colegas, con quienes alguna vez compartió un espacio y aún les recuerda con mucho cariño:

"#TBT to some of my favorite movies I’ve been in. 🖤 It’s amazing to think about the incredible people I’ve had the opportunity to work with! #Selena #MaidInManhattan #UTurn #BloodAndWine #ShallWeDance #OutOfSight"

"#TBT a algunas de mis películas favoritas en ls que he estado. Es increíble, personas en las personas increíbles con las que he tenido la oportunidad de trabajar! #Selena #MaidInManhattan #UTurn #BloodAndWine #ShallWeDance #OutOfSight"