Edge podría regresar a pelear en la WWE

La estrella categoría ‘R’ tendría la oportunidad de regresar al cuadrilátero de la WWE en 2020, y nada más ni nada menos que al 'escenario de los inmortales': Wrestlemania.

Brad Shepard, reportó que Edge está dentro de los planes de la WWE para que trabaje en uno de los eventos deportivos más vistos, Wrestlemania 36. El luchador y actor canadiense habría firmado un acuerdo con esta industria deportiva.

“El oportunista máximo” es una de las estrellas más grandes de la Ruthless Agression Era, siendo el heel más importante. Su retiro se dio después de defender su título de campeón de pesos pesados contra Alberto del Río en Wrestlemania XXVII. Él se despidió en el siguiente RAW.

Edge está en buena forma y ha admitido haber tenido problemas en los sets de películas desde su retiro de la WWE. Además, sentenció que podría tener una lucha cualquier día.

Según fuentes de la industria del wrestling, el luchador estaba en Pittsburgh, por asuntos de la WWE.

"En una actualización de mi informe sobre la lista de deseos de en ruta hacia Wrestlemania, otra persona que esperan que regrese a los cuadriláteros es Edge. Su nombre comienza a aparecer ahora en las oficinas principales. Si fuera a ser liberado (a tiempo), me dicen que hay una posibilidad real de que vuelva a luchar, posiblemente en el próximo show en arabia o Wrestlemania", sentenció Shepard.

De seguro el retorno de Edge tendría un tinte de breves oportunidades para brillar, como fue el caso de Goldberg, quien asistió para luchar contra Brock Lesner y participar un Royal Rumble. De igual manera ver al oportunista máximo hacer de las suyas, será uno de los sueños y anhelos más esperados del 2020.

Logros de Edge

Es la superestrella más laureada en la historia de la WWE con un total de 31 campeonatos dentro de la empresa. Además, fue ganador de la edición de King of the Ring en 2001, el primer ganador de la historia del Money in the Bank en 2005 .

También es el primero luchador en la historia en ganar 2 Money in the Bank derrotando a Mr. Kennedy en una lucha por el maletín y también es el ganador del Royal Rumble 2010, además de formar parte del WWE Hall of Fame, siendo introducido en 2012 y siendo el más joven en ser inducido.

Entre las luchas más recordadas de su historia son los feudos con Undertaker y los hermanos Hardy.