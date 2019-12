¿Se inyectó los labios? La foto de Shakira que desata especulaciones

Shakira ha desatado especulaciones entre sus 60 millones de seguidores en Instagram. Esto por una fotografía que ella misma compartió en la red social.

"¡Fuera en la ciudad!", fue el comentario que escribió la colombiana en el post. En la gráfica, tipo selfie sus fans no dejaron pasar por alto el detalle que hay en sus labios.

En la imagen da la impresión que a la intérprete de 'Loba' se le ven sus labios un poco más grandes. Aunque no se puede afirmar o no negar si se inyectó o no, la imagen está dando mucho de qué hablar.

Cumpleaños con broche de oro

El 2 de febrero , la colombiana cumplirá 43 años. Y la mejor manera de festejar será nada más y nada menos que en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Shak ofrecerá su espectáculo junto con Jennifer Lopez. Ambas artistas han desarrollado su carrera en inglés y español, y se presentarán en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

El anuncio ya lleva meses y el público está expectante ante lo que será el espectáculo de medio tiempo más visto en el mundo.

¿Piqué, bisexual?

Aunque la artista comenzará el año con el pie derecho, parece que situación sentimental podría quebrantarse. De acuerdo con Mhoni Vidente, la pareja de la artista, Gerard Piqué se declarará bisexual.

"A Piqué lo veo saliendo con una modelo que fue una exnovia de él, parece que es italiana o francesa pero también saliendo con un futbolista italiano o francés. Así es, Gerard Piqué se declara bisexuaI en el 2020", dijo Mhoni en su video de predicciones.

